Juventus, rottura totale con Vlahovic: ecco cosa è successo

Con Dusan Vlahovic la rottura sembra essere sempre più pesante. In casa Juventus si parla di futuro. Ma su Dusan...

Allo Stadium, ieri, l’applauso non è mai arrivato. Nemmeno dopo il gol del 2-0. Dusan Vlahovic ha segnato, sì, ma il gelo con il popolo bianconero è rimasto. Anzi, si è allargato. Fischi prima, durante e pure dopo la partita con la Next Gen. Un clima da “separati in casa” che non si può più far finta di non vedere.

Vlahovic sempre più lontano dal “mondo Juventus”

Il problema è proprio questo: la frattura con i tifosi sembra ormai definitiva. Il gol non è servito a ricucire, nemmeno un po’. E allora torna la domanda: può muovere qualcosa sul mercato? Forse sì, ma non subito e non a certe cifre.

Perché qui non si tratta solo di volontà. Ci sono le richieste del giocatore, alte. E quelle della Juventus, altrettanto impegnative per chi volesse strapparlo a Torino. Ma dopo una serata così, con i fischi che hanno coperto persino i cori, sembra chiaro che la storia tra Vlahovic e lo Stadium abbia imboccato la discesa.