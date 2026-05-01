Il bivio Conceição e l’assalto a Greenwood

Il mercato offensivo della Juventus non si limita alla caccia alla prima punta, ma si allarga con decisione anche al capitolo esterni, dove potrebbe consumarsi una vera rivoluzione. Il nome caldo, secondo le ultime indiscrezioni, è quello di Mason Greenwood, oggi in forza al Marsiglia e già seguito in passato quando vestiva la maglia del Manchester United. I francesi chiedono almeno 50 milioni di euro, cifra importante che ha raffreddato anche club come Atlético Madrid e Borussia Dortmund. A Torino il profilo piace per caratteristiche tecniche e duttilità tattica, e potrebbe comportare uno sforzo economico. Questa pista si intreccia inevitabilmente con il futuro di Francisco Conceição: nei piani di Luciano Spalletti e della dirigenza dovrebbe restare, ma le sirene della Premier League suonano forti. Il Manchester United e il Liverpool lo seguono con attenzione e un’offerta attorno ai 40 milioni potrebbe aprire riflessioni profonde. Non una cessione programmata, ma una possibilità concreta se il mercato dovesse bussare con insistenza.

Zhegrova, Openda e l’effetto domino sugli esterni

Anche con Conceição confermato, l’operazione Greenwood resterebbe in piedi per via di altre uscite considerate più probabili. Il primo nome è quello di Edon Zhegrova, arrivato per 15 milioni e ora potenziale pedina di scambio proprio con il Marsiglia. Il kosovaro non ha convinto pienamente e potrebbe salutare dopo una sola stagione. Discorso ancora più delicato per Loïs Openda, riscattato nell’ambito degli accordi con il Lipsia per una cifra vicina ai 45 milioni. Difficile, se non impossibile, rientrare subito dell’investimento, più probabile un prestito con diritto di riscatto che possa trasformarsi in obbligo. Le manovre sugli esterni, quindi, non sono slegate dal resto del mercato offensivo ma ne rappresentano una parte strategica. Mentre si discute del sogno Robert Lewandowski e del rinnovo di Dušan Vlahović, alla Continassa si lavora sottotraccia per ridisegnare completamente le corsie offensive. Spalletti vuole ali capaci di saltare l’uomo, creare superiorità e incidere con continuità, e le prossime settimane diranno se il nome di Greenwood sarà davvero il primo tassello di questa nuova fisionomia bianconera.