Calciomercato Juventus, Di Maria più Zaniolo! De Ligt-KK: novità bollenti

Il club bianconero continua il suo pressing per Nicolò Zaniolo, colpo che - come vi abbiamo sempre sottolineato - può arrivare anche insieme a Di Maria. Il grande esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha riferito di segnali incoraggianti su questo fronte: la Juventus ha puntato Zaniolo e ora vorrebbe andare fino in fondo per lui. Le sensazioni sono positive e nei prossimi giorni (forse ore) è previsto un nuovo incontro tra la Juve e la Roma per entrare nel vivo della trattativa. "La Juve proporrà almeno una contropartita tecnica, ma sarebbe disponibile a studiare un’operazione alla Chiesa in prestito con obbligo di riscatto", si legge su Alfredopedulla.com. Ci attendono ore di fuoco per Zaniolo dunque, ma non solo. Stanno circolando infatti grandissime novità anche per quanto riguarda la difesa, con nuove bollenti voci su Matthijs De Ligt e Kalidou Koulibaly <<<