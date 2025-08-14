Calciomercato Juventus, il punto su Vlahovic... al Milan?
Su Dusan Vlahovic si torna a parlare di quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato. Il punto della situazione

Peppe Di Stefano, volto di Sky Sport, ha fatto il punto sulle mosse del Milan in attacco. Sul taccuino c’è sempre il nome di Rasmus Hojlund, ma la strada non è semplice. Prima bisogna capire se il giocatore darà un sì convinto, poi trovare la formula con il Manchester United. L’idea è quella di un prestito oneroso, con diritto di riscatto da fissare a una cifra che metta d’accordo tutti.

Calciomercato Juventus, Di Stefano parla di Vlahovic

Non sarà una trattativa lampo” ha spiegato Di Stefano, ma c’è la sensazione che un’apertura, da entrambe le parti, possa arrivare. E se Hojlund non si sblocca? Qui entra in scena un vecchio “pallino”: Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus, per ora, non ha trovato una nuova destinazione e resta sul mercato.

Non è l’unica ipotesi: in lista compare anche Nikola Krstovic del Lecce. E non è un nome buttato lì per caso. Con i salentini, infatti, i rossoneri hanno già parlato di recente, nell’affare che ha coinvolto Francesco Camarda. Segnali che lasciano aperte più porte, in attesa di capire quale si aprirà davvero.

