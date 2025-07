Juventus, il punto della situazione su Kessié e André

La Juventus continua a monitorare i due centrocampisti come alternativa a Hjulmand: ecco la situazione legata a questi profili.

La Juventus è su Morten Hjulmand come obiettivo primario per il centrocampo, ma gli elevati costi del danese dello Sporting spingono i bianconeri a sondare anche altri profili, alcuni dei quali ritenuti più accessibili.

Il quotidiano torinese TuttoSport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda Franck Kessié e André, centrocampisti rispettivamente dell’Al Ahli e del Wolverhampton finiti nel mirino della Juventus.

Piacciono Kessié e André, la fattibilità delle operazioni

Partendo dal primo caso, l’ivoriano ex Milan è in scadenza con il club arabo e gradirebbe un ritorno in Italia: oltre alla Juventus, su di lui si sta muovendo anche la Fiorentina, che si è dimostrata particolarmente interessata e sta intrattenendo fitti contatti. L’ostacolo per tutte le pretendenti, tuttavia, è l’altissimo ingaggio del classe 1996: si parla di 14 milioni di euro, cifra che il calciatore dovrebbe necessariamente essere disposto a decurtarsi.

Per quanto riguarda André, invece, l’operazione, per il momento appare poco plausibile. Il centrocampista brasiliano piace alla Juventus, ma il prezzo di un’eventuale operazione è molto alto e si avvicina a quello di Hjulmand: si parla infatti di almeno 50 milioni di euro, cifra sotto la quale gli inglesi hanno mostrato di non essere disposti a scendere.