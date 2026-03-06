Juventus, primi contatti per Vicario, e Tudor…

Il portiere della nazionale italiana vuole tornare a giocare in Serie A. Tra le favorite c'è la Juventus, ma occhio alla concorrenza.

Alla Continassa continuano a girare voci su chi sarà il nuovo portiere della Juventus. I nomi più quotati sono quelli di Carnesecchi, Allison e Vicario. Per il portiere Atalantino la richiesta è alta: non meno dei 35 milioni richiesti dalla Dea. Allison rimane una suggestione, il suo contratto scade nel 2027, ma il problema sarebbe il pesante ingaggio di 5 milioni a stagione. L’ultimo nome, quello di Vicario, sembra, ad oggi, il più vicino. Il portiere ex Empoli ha espresso la sua volontà di tornare a giocare in Italia, vista la stagione non fortunata del suo Tottenham. La dirigenza bianconera si è già confrontata con la società londinese per un contatto esplorativo. Non si parla ancora di una trattativa, ma la Juventus ha chiesto informazioni. La richiesta è di circa 20 milioni di euro, mentre l’ingaggio attuale del giocatore è di 2,6 milioni a stagione. In Italia anche Roma e Inter tengono sott’occhio il portiere italiano.

La posizione del Tottenham in campionato è preoccupante. Gli Spurs sono attualmente a soltanto un punto dalla zona retrocessione. Il club ha deciso di esonerare il suo allenatore, Thomas Frank, nonostante l’ottimo piazzamento in Champions League. Il suo sostituto, per provare a salvare la stagione, è Igor Tudor, ex allenatore della Juventus prima di Spalletti. Il tecnico croato non ha ancora trovato la prima vittoria sulla sua nuova panchina. Ieri sera il suo Tottenham ha perso per 3-1, con i tifosi che hanno iniziato ad abbandonare lo stadio appena subito il terzo e decisivo gol.

La gestione della squadra da parte della società e dell’allenatore sarà sicuramente un fattore per il calciomercato estivo.