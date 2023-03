Mercato Juve – Terremoto a giugno: “Lo mandano via!” / News

1 di 10

Juventus, il borsino delle cessioni

Cessione a sorpresa a gennaio

A fine stagione - a prescindere da quanto accadrà in campo e soprattutto fuori dal campo - potrebbe andare in scena una mezza rivoluzione di mercato in casa Juve. Certo, capire quale saranno le prospettive del club bianconero nel prossimo futuro sarà fondamentale anche per indirizzare le prossime scelte di calciomercato. Quel che è certo, però, è che vari giocatori potrebbero presto salutare la Vecchia Signora.

Juve, le ultime news sul mercato in uscita: il borsino aggiornato

Nei piani della società infatti c'è sempre l'idea di contenere le spese sugli ingaggi, cercando di abbattere il tetto salariale. E - eventualmente - senza gli introiti provenienti dalla Champions League, questa necessità è destinata a diventare sempre più centrale. In più, servirà anche mettere da parte un tesoretto importante che la Juventus potrebbe reinvestire poi per il mercato in entrata. Insomma, bisognerà cedere e - probabilmente - servirà fare pure qualche grosso sacrificio.

Per questo, la lista dei possibili partenti è davvero molto lunga. Senza perdere altro tempo quindi, andiamo a vedere tutti i nomi in ballo nel nostro borsino aggiornato, iniziando dal giocatore con la percentuale più bassa per poi scorrere via via fino ai calciatori che ad oggi sono quelli più vicini all'addio <<<