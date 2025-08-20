Juventus: per Kolo Muani mancano gli ultimi dettagli

Il giocatore dovrebbe tornare a Torino in questi giorni, dopo che la trattativa tra i due club avrà trovato la conclusione

Sono ultimi giorni frenetici per il mercato della Juventus: mentre la squadra si sta allenando alla Continassa agli oridni di Igor Tudor, la dirigenza sta lavorando sul mercato per accelerare le operazioni che la vedono coinvolta, in vista della chiusura della sessione estiva, prevista per la fine del mese di agosto.

Kolo Muani verso il ritorno

Dopo aver sbloccato la cessione del brasiliano Douglas Luiz al Nottingham Forest, i bianconeri puntano ora a chiudere per il ritorno a Torino dell’attaccante francese Kolo Muani, che negli ultimi sei mesi ha vestito in prestito la maglia bianconera. Il giocatore vuole solo tornare a Torino, ed ha rifiutato alcune destinazione, dicendosi pronto anche a tagliarsi lo stipendio per tornare sotto la Mole. La trattativa tra la Juventus ed il PSG dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni di euro, più un obbligo di riscatto a 45 milioni, con il giocatore che percepirà 7 milioni fino al 20230, e le parti sono vicine a trovare la quadra.