Calciomercato Juventus / Pedullà fa sognare i tifosi: “La Juve prenderà…”

In casa Juventus, approfittando anche di questo momento di calma prima del rush finale di campionato, si pensa al futuro. E il futuro passerà necessariamente attraverso il calciomercato . Il prossimo sarà importantissimo, perché sarà quello che sancirà definitivamente il distacco dal passato e l'inaugurazione del nuovo (speriamo vincente) ciclo bianconero.

E' infatti evidente che la Juve voglia dare un taglio con il recente passato, troppo avaro di soddisfazioni e troppo colmo di errori, a tutti i livelli. Dybala sarà il capitano, non della Juventus, ma di tutta quella sfilza di giocatori che a fine anno saluteranno una volta per tutte Torino. E, con ogni probabilità, non saranno pochi.