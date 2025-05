Osimhen-Juventus, colpo di scena alle 7 del mattino! / Calciomercato

Una notizia assolutamente improvvisa, svelata pochi minuti fa. Che parla di quello che potrebbe succedere tra Juventus e Osimhen

Osimhen alla Juventus. È questo il tormentone delle ultime settimane, il nome che accende chiacchiere e titoli a raffica. Subito dietro Conte, certo. Altro argomento assolutamente importante e che approdondiremo in queste settimane. Ma appena si scende di una posizione nella classifica degli argomenti più caldi, eccolo lì: Victor, con la maglia bianconera. Fantamercato o qualcosa di più?

Il Mattino lancia la bomba su Osimhen alla Juventus: “Come stanno le cose”

Stamattina, ore 7 circa, Il Mattino di Napoli ha sganciato la bomba: “Osimhen ha detto no alla Juve”. Chi l’avrebbe mai detto? Un titolo secco, che lascia poco spazio a dubbi. La motivazione? Il nigeriano, scrivono, avrebbe deciso di guardare altrove: Arabia Saudita o Manchester United le opzioni sul tavolo. Insomma, niente Higuain-bis. A Napoli, tirano un sospiro di sollievo. Ma qui a Juvenews, onestamente, abbiamo raccolto segnali un po’ diversi.

Le informazioni di Juvenews su Osimhen

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il nodo vero non sarebbe affatto Victor. Anzi: da quanto ci raccontano, l’attaccante non avrebbe problemi a trasferirsi a Torino. Il vero muro sarebbe ancora una volta Aurelio De Laurentiis, fermo sulla sua valutazione da 100 milioni di euro. E Giuntoli, per ora, si sarebbe spinto – al massimo – verso gli 80. C’è margine? Forse. Soprattutto se dovesse concretizzarsi l’uscita di Vlahovic, ormai entrato nei radar di diversi club. L’intreccio potrebbe sbloccarsi tutto insieme. Quindi, ricapitolando: per Il Mattino l’operazione è già naufragata. Per noi, invece, è solo appena cominciata. Intanto, abbiamo giocato immaginando quella che potrebbe essere la formazione con Antonio Conte in panchina. Roba grossa. Vi lasciamo il link qui sotto.

