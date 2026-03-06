Juventus-Osimhen, dalla Turchia: “Non c’è nessuna clausola”

Victor Osimhen è sempre piaciuto alla Juventus. Dopo le partite contro il Galatasaray, il suo nome è caldo in vista del mercato.

Victor Osimhen sta vivendo l’ennesima stagione da protagonista della sua carriera. Il bomber nigeriano è un idolo per i suoi tifosi, che temono la sua cessione. Con 17 gol e 6 assist in 25 presenze stagionali, è uno dei migliori giocatori del Galatasaray. Le recenti sfide in Champions League tra il club turco e la Juventus, hanno riacceso una vecchia fiamma. Il giocatore ex Napoli e la squadra bianconera sono stati vicini ad un accordo quando Osimhen giocava ancora in Serie A. In vista del calciomercato estivo, in cui la Juventus dovrà acquistare un grande numero 9, quello del nigeriano sarà un nome da monitorare. Nelle recenti interviste, proprio a ridosso della doppia sfida di Champions, lo stesso Osimhen ha lasciato intendere che gradirebbe la destinazione.

Negli ultimi giorni è circolato un rumors circa una possibile clausola rescissoria, a cui la Juventus era interessata. Sono però arrivate delle smentite direttamente dal presidente del Galatasaray, Ozbek. “Non esiste una clausola di uscita nel contratto di Osimhen. Forse il giorno in cui lo abbiamo acquistato si è parlato di una cifra elevata (75 milioni, ndr), ma oggi nell’opinione pubblica calcistica prevale l’idea che il prezzo del cartellino pagato sia rimasto basso e che il valore del giocatore sia molto più alto”.

Lo stesso presidente ha poi espresso degli apprezzamenti sul suo attaccante: “È un calciatore di enorme successo che servirà il Galatasaray per molti anni. […] Lotta con un’intensità altissima senza fare distinzioni tra le partite, persino negli allenamenti sembra di essere in gara. A volte temiamo che possa infortunarsi, ma è un grande professionista e si prende cura di sé meticolosamente. Ha anche un ottimo rapporto con i compagni”.

La pista sembra essere complicata, ma il mercato può essere imprevedibile.