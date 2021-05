Calciomercato Juventus – Colpo di scena: c’è già l’offerta per il top player

Potrebbe essere oggi il giorno della verità. La Juventus si gioca le ultime chance di approdare in Champions nelle due partite di campionato che rimangono. Il primo ostacolo non è certo una roba da poco, all'Allianz Stadium arrivano i neo campioni d'Italia. Nel frattempo gli uomini mercato bianconeri si proiettano alla prossima sessione estiva, nella quale ci sarà da effettuare un restyling piuttosto sostanzioso della rosa. Il diktat della dirigenza di Corso Galileo Ferraris è quello di acquistare profili di livello internazionale. Non è tempo di scommesse.Per tornare nell'Olimpo fin da subito, servono campioni già fatti e finiti<<<