Calciomercato Juventus – Possibile colpo dal Bayern: “solo 20 milioni”

La Juventus proverà a concludere la stagione nel migliore dei modi, ma è innegabile che potrà fare ben poco per renderla meno indigesta ai tifosi. Soprattutto perché ai 9 nove volte campioni d'Italia sono succeduti gli acerrimi nemici nerazzurri. La dirigenza della Vecchia Signora non potrà fare melina, questa estate il mercato andrà aggredito. I soldi non sono tantissimi? Bisognerà trovare il modo, magari anche con qualche cessione importante, di rinforzare una rosa mai apparsa all'altezza quest'anno. In tal senso nelle ultime ore sarebbe arrivata dalla Germania una voce su un possibile acquisto dal Bayern Monaco.