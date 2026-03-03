Juventus, occhi su un gioiello U17 italiano, ma c’è concorrenza….

La Juventus e i suoi osservatori hanno puntato ad un ragazzo molto talentuoso, in Italia, attualmente nella primavera del Parma.

Nuovo nome in ottica mercato per la Juventus. Nel pomeriggio, il giornalista Nicolò Schira, ha pubblicato sul suo account X una notizia per il futuro dei bianconeri. Si legge, infatti, che la Vecchia Signora abbia mostrato interesse per Anthony Tagliente, un giovane attaccante italiano del Parma U17, già protagonista in primavera e nelle nazionali giovanili. Oltre alla squadra di Luciano Spalletti, c’è anche un forte interesse del Borussia Dortmund, noto per il suo scouting e per scoprire giocatori giovani e di prospettiva. Ha mostrato degli apprezzamenti anche un’altra big europea, il Bayer Monaco, creando un derby tedesco di mercato tra le due squadre più titolate della Germania.

Anthony Tagliente è considerato uno dei migliori talenti under 17 in Italia, ed è destinato ad un futuro da protagonista. In questa stagione di Primavera 1 ha già segnato 9 gol e fornito 9 assist. È stato convocato più volte nelle selezioni giovanili italiane: con l’Italia under 15 ha giocato 3 partite amichevoli, senza segnare. Ha anche giocato il torneo dei Gironi con l’Italia under 17 .

Tagliente è un prospetto offensivo, spesso schierato da esterno sinistro o seconda punta nel settore giovanile, con buona capacità di dribbling e inserimento offensivo. Ha già affascinato alcune big europee, pronte a scommettere su questo ragazzo, sperando possa esplodere con i loro colori.