Calciomercato Juventus – Nuovo intrigo in Premier: affare da 30 milioni

Juventus con un piede fuori dalla Champions? La sconfitta casalinga con il Diavolo pone seriamente a rischio il piazzamento fra le prima 4, ma la compagine bianconera non deve perdere la testa e provare a vincere le partite che restano. Lo abbiamo scritto più volte, senza la Champions la rivoluzione in casa Vecchia Signora sarebbe praticamente assicurata. Non solo il tecnico, ma anche tanti calciatori potrebbero salutare già fra poche settimane. Di fronte a delle partenze inevitabili, la Juve non potrà che rimboccarsi le maniche e tentare di ottenere il massimo dalle cessioni preventivate. Peccato che ce ne siano anche alcune impreviste<<<