Mercato Juve: segnali per Morata e un altro attaccante. De Ligt, news folli

Attacco e difesa: sono queste, al momento, le priorità principali della Juve sul mercato . Per quanto riguarda il reparto offensivo, le uscite di Paulo Dybala , Federico Bernardeschi e Alvaro Morata pesano non poco sull'organico attualmente a disposizione di Allegri. Senza contare che, potendo, la Juventus lascerebbe partire anche Moise Kean .

Mentre si continua a battere la pista Zaniolo e a monitorare quelle che portano a Kostic e Berardi, la Juventus tiene sempre aperta una porta al possibile ritorno di Alvaro Morata. E ora ci sarebbero segnali interessanti da questo punto di vista. Come sottolinea Sport Mediaset infatti, il rinnovo fino al 2024 dello spagnolo con l'Atletico Madrid faciliterebbe un nuovo inserimento della Vecchia Signora. Il nuovo accordo permetterebbe ai Colchoneros di cedere nuovamente Morata in prestito senza rischiare di perderlo a zero alla fine del prestito. Il tutto poi abbasserebbe di conseguenza anche il costo dell'operazione, con la Juve che - a quanto sappiamo - non vorrebbe andare oltre i 18/20 milioni per Morata. Allo stesso tempo, oltre allo spagnolo, i bianconeri cercano pure un altro attaccante, un vice-Vlahovic. Secondo Sport Mediaset, il nome caldo è nuovamente quello di Marko Arnautovic, che tanto piace ad Allegri al pari di Morata. Ma le novità più clamorose delle ultime ore riguardano la difesa e, in particolare, alcune voci folli su De Ligt <<<