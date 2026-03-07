Juventus, i nomi in uscita nel prossimo calciomercato

Nella prossima sessione di calciomercato, la Juventus sarà protagonista. Sono tanti i nomi in entrata, ma si valutano anche le cessioni.

La Juventus si sta preparando alla finestra estiva del prossimo calciomercato. Comolli e tutta la dirigenza dovranno approfondire bene il capitolo sulle cessioni. I nomi in entrata sono tanti, tra Carnesecchi, Senesi, Osimhen, Kolo Muani…ma si inizia a discutere anche sui giocatori che potrebbero lasciare la Continassa. Gli indiziati principali sono i due portieri, Di Gregorio e Perin. Per la porta la Juventus ha chiesto già informazioni per vari sostituti, quindi è probabile una nuova cessione. A centrocampo non sono previste cessioni ma solo rinforzi, a meno di offerte irrinunciabili.

In attacco, la lista ha già qualche nome. David e Openda non rientreranno nel progetto, con il giocatore belga che non verrà riscattato. Occhio anche alla situazione di Edon Zhegrova, di cui allenatore e società non sono pienamente soddisfatti. Il calciatore kosovaro-albanese aveva attirato l’attenzione dell’Everton già a gennaio. Differente la questione legata a Boga. Il giocatore è in prestito dal Nizza, ma per il riscatto dovrà sfruttare al meglio queste ultime undici partite per convincere tutti. Le cifre sono convenienti, ma la Juventus non vuole ritrovarsi con giocatori inutili al progetto. In bilico anche i nomi di Koopmeiners e Cambiaso. Entrambi hanno riscontrato un calo di rendimento importante che potrebbe spingere la società a piazzarli sul mercato. L’olandese non ha mai raggiunto i livelli di quando giocava con l’Atalanta; l’esterno in questa stagione sembra l’opposto del Cambiaso visto nella stagione 2024-2025. Ovviamente resta l’incognita Vlahovic: si sta trattando per il rinnovo di contratto, per cui il giocatore ha aperto, ma la strada per trovare un accordo è ancora lunga.