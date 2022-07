Mercato Juve / Zaniolo, ci siamo! Pedullà: news su De Ligt e Koulibaly

La situazione si sta evolvendo passo dopo passo, la trattativa con la Roma va avanti a fuoco lento ma costante. Zaniolo ha scelto la Juve e la Juve ha scelto Zaniolo, da qui non si scappa. I giallorossi, recepito il messaggio, non si stanno opponendo alla cessione del loro pezzo più pregiato. Anzi, avrebbero anche leggermente abbassato le loro pretese economiche: non più 50 milioni di euro, ma ora si può chiudere intorno ai 40/45. Ma la Roma vuole solo cash senza contropartite. Dal canto suo, la Juventus è convinta di poter chiudere l'affare in prestito molto oneroso con obbligo di riscatto. E, stando a quanto abbiamo raccolto, la fumata bianca adesso si starebbe avvicinando sempre di più. La prossima settimana sarà forse quella decisiva, ma l'epilogo della vicenda pare ormai scritto: con ogni probabilità, prima o dopo, Zaniolo sarà un nuovo giocatore della Juve. La volontà del giocatore è determinante, non ci sono altri club così avanti come la Vecchia Signora e la Roma vuole monetizzare: tutti indizi che portano ad una sola conclusione. Non solo Zaniolo, però. Anzi, in queste ore, Alfredo Pedullà ha dato nuovi aggiornamenti anche su De Ligt e Koulibaly <<<