Calciomercato Juventus, colpo di scena da Sky: “Depay più atri due nomi”

In noto esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto di casa Juve in diretta su Sky Sport: "I bianconeri non hanno in mente di prendere un difensore, a meno che non parta Rugani. A centrocampo può arrivare Leandro Paredes, ma solo se va via un altro giocatore. Ad oggi il più vicino all'addio è Rabiot che sta parlando con il Manchester United. L'accordo tra i due club più o meno c'è per un trasferimento a titolo definitivo intorno ai 16/17 milioni di euro. Ora Rabiot deve accordarsi con lo United. Un ostacolo è rappresentato dal fatto che il Manchester non giocherà la Champions League". Ma le novità di calciomercato più grosse rivelate da Marchetti riguardano in particolar modo i movimenti della Juventus per l'attacco <<<