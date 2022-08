Calciomercato Juventus, top news da Sky: “Dopo Kostic, può arrivare lui”

La Juventus, in sede di calciomercato, sta accelerando su Filip Kostic, diventato l'obiettivo prioritario di Allegri e della dirigenza bianconera. Le ultime news di casa Juve confermano che quello dell'esterno serbo è il nome caldo del momento: la Vecchia Signora vuole Kostic per completare il reparto degli esterni d'attacco. E queste, come riferisce anche Sky Sport, saranno ore caldissime proprio per la trattativa Kostic, ma non solo.