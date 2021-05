Calciomercato Juventus, news pesantissima: si valuta un clamoroso addio

TORINO - E' un periodo caldo in casa bianconera, non solo in ottica della lotta Champions ma anche in vista del prossimo calciomercato. A prescindere dalla qualificazione in Champions League infatti, la Juventus pare andare incontro a numerosi cambiamenti. Sia il mercato in entrata quanto quello in uscita dunque sarà parecchio movimentato. Anzi, non si escludono assolutamente anche possibili colpi di scena. Da questo punto di vista, nelle ultime ore è arrivata una pesante notizia riguardante un possibile addio inaspettato che la Juve ora starebbe seriamente valutando <<<