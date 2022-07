Mercato Juve, colpo in attacco: Morata e altri 4 in lizza, arriverà uno di loro

L'arrivo di Angel Di Maria , come spesso vi abbiamo sottolineato, non esclude assolutamente un altro rinforzo nel reparto avanzato. Anzi, tra i primi obiettivi di mercato della Juve c'è proprio un nuovo giocatore offensivo. Un innesto che servirà ad Allegri sia dal punto di vista tattico che numerico. Non bisogna infatti dimenticare che Federico Chiesa è ancora alle prese con il recupero dal suo pesante infortunio e che a metà stagione ci sarà un Mondiale che vedrà coinvolto lo stesso Di Maria e che potrebbe spostare gli equilibri. Insomma, non ci sono dubbi sul fatto che qualcuno, là davanti, arriverà. Ma chi può sbarcare davvero a Torino?

Se fosse Allegri a dover rispondere a questa domanda, il nome sarebbe scontato: Alvaro Morata . Lo spagnolo è, per diverse ragioni, il giocatore preferito dal tecnico bianconero. Esperienza internazionale, grande conoscenza della Serie A e di tutto l'ambiente bianconero, pronto sin da subito e già rodato negli schemi di Allegri. E poi, anche duttile e capace di ricoprire sia la posizione di esterno offensivo che di prima punta come vice Vlahovic. Morata sarebbe il colpo perfetto nella mente di Allegri, ma arrivare allo spagnolo non sarà semplice. Ecco perché la Juventus avrebbe sulla sua lista di mercato pure altre alternative.

Come detto, Morata sarebbe capace di fungere sia da esterno che da prima punta. Ma se non dovesse arrivare lui, allora il club bianconero dovrebbe decidere se puntare su una nuova ala offensiva o su un centravanti di scorta. Nel primo caso, i nomi da tenere d'occhio sarebbero quelli di Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi. Quella che porta al giallorosso però è una pista costosa e che si è raffreddata negli ultimi tempi. Berardi invece rimane più sullo sfondo. Spazio allora all'ipotesi centravanti. Alla Juve piace molto Marko Arnautovic, obiettivo concreto che però il Bologna non vuole lasciar partire. L'ultima suggestione in ordine di tempo invece è rappresentata da Andrea Belotti, ghiotta occasione a parametro zero da non sottovalutare che la Juventus starebbe tenendo in caldo. Con ogni probabilità comunque, da questo quintetto di nomi uscirà il nuovo rinforzo per l'attacco bianconero.