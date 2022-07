Mercato Juve / Dopo Zaniolo, deciso il prossimo colpo: “Ha già detto sì”

Il mercato della Juve è letteralmente esploso e promette tante altre novità entro stretto giro di posta. Da Matthijs de Ligt a Nicolò Zaniolo , che sono le priorità in questo momento, fino ad arrivare a molti altri nomi sia in entrata che in uscita che infiammeranno il calciomercato estivo della Juventus.

Come detto, adesso la Juve è concentrata soprattutto su due grandi operazioni: la cessione di De Ligt e il colpo Zaniolo , che si fa sempre più vicino. Due trattative bollenti, per le quali gli aggiornamenti continuano ad arrivare a raffica ora dopo ora. Facciamo dunque il punto della situazione.

Per quanto riguarda il difensore, va avanti il testa a testa tra il Chelsea e il Bayern Monaco. Gli inglesi al momento sembrano ancora avanti, sono attesi nuovi contatti tra le parti. Il club bavarese però potrebbe tentare un rilancio da un momento all'altro. La prima offerta rimbalzata dalla Germania parlava di 60 milioni più l'eventuale inserimento nella trattativa di Benjamin Pavard come contropartita. Secondo calciomercato.com però, il Bayern potrebbe spingersi addirittura a 90 milioni per De Ligt, cifra che sarebbe molto vicina alle richieste della Juventus. Per Zaniolo invece, siamo entrati nella fase cruciale. Il giocatore ha rotto con l'ambiente giallorosso e vuole trasferirsi a Torino, nelle prossime ore nuovi contatti tra i club per limare le distanze. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso a 10/15 milioni più il riscatto obbligatorio a 35/40 milioni e non è escluso anche l'inserimento di una contropartita tecnica. La sensazione è che l'affare Zaniolo possa sbloccarsi da un momento all'altro. Ma, dopo di lui, la Juve avrebbe già deciso il prossimo grande colpo di mercato da mettere a segno <<<