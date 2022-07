Mercato Juve / Bremer e il colpo in attacco, Sky conferma: “Allegri vuole lui!”

La Juve continua a lavorare su più fronti di mercato: da De Ligt a Bremer, fino a Zaniolo e tanti altri ancora, ecco le ultime notizie da Sky

Tanti fronti caldi per il mercato della Juve. Presi Pogba, Di Maria e Cambiaso (destinato probabilmente ad un prestito), la Vecchia Signora deve risolvere ancora parecchi nodi di calciomercato, sia in uscita che in entrata. Per prima cosa bisogna sistemare la questione De Ligt, la cui cessione stravolgerebbe ogni scenario sul mercato. Poi c'è l'affare Zaniolo con la Roma, sempre in piedi ma non ancora chiuso definitivamente. E ancora: i colpi in difesa per il dopo De Ligt e altri grossi obiettivi per l'attacco. Sky Sport ha parlato proprio di questo nelle scorse ore. Iniziamo dal capitolo difesa. Con De Ligt in uscita, almeno un grandissimo colpo servirà per forza. Koulibaly è volato a Londra dal Chelsea e per questo ultimamente si è parlato molto di un forte ritorno di fiamma della Juve per Gleison Bremer.

Un nome che noi, in più occasioni, vi abbiamo dato per molto complicato, chi ci segue se ne ricorderà. E adesso anche Gianluca Di Marzio ha spento gli entusiasmi per quanto riguarda il brasiliano in ottica bianconera: "Nel giro di pochi giorni, Bremer potrebbe diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Nelle ultime ore sono stati fatti importanti passi avanti tra le società, mentre il giocatore e il club milanese hanno già da tempo un accordo. I nerazzurri vogliono stringere i tempi e sperano di fissare le visite mediche già nei prossimi giorni. Marotta stringe per Bremer, l'accordo con il Torino ora è ad un passo". Insomma, niente Bremer per la Juve. Che ora dovrà puntare un altro nome top, magari come quello di Pau Torres. Ma Sky ha parlato anche di altri possibili colpi in entrata della Juventus, in particolar modo per l'attacco.

Juve, il sogno di mercato di Allegri

Non solo Di Maria (e Zaniolo) per il reparto offensivo. Massimiliano Allegri infatti vorrebbe anche un ulteriore colpo, un attaccante di scorta come sostituto di Vlahovic. Ancor meglio se capace anche di giocare come esterno offensivo. Da questo punto dio vista, il preferito di Allegri sarebbe solamente uno, come sottolinea anche l'esperto di mercato di Sky Manuele Baiocchini: "La Juventus continua a cercare un vice-Vlahovic duttile, che possa fare sia la prima punta che l'attaccante esterno. L'obiettivo numero uno è sempre Alvaro Morata. Potrebbe esserci un terzo ritorno dello spagnolo a Torino, Allegri vuole lui. Se ne sta parlando di nuovo con l'Atletico Madrid". In tutto questo però, le novità non sono ancora finite. Agnelli letteralmente scatenato: oltre a Zaniolo, adesso sogna altri 5 colpi da urlo! <<<