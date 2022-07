Calciomercato Juventus / Colpo di scena de Ligt: ipotesi clamorosa | News

L'affare De Ligt tra Juventus e Bayern Monaco potrebbe infiammare il calciomercato bianconero nelle prossime ore, ma ora spunta una novità

redazionejuvenews

Queste e le prossime saranno ore bollenti per il calciomercato della Juventus, soprattutto su un paio di fronti. Da una parte l'affare Nicolò Zaniolo con la Roma e dall'altra la trattativa con il Bayern Monaco per la cessione di Matthijs de Ligt. Intorno a queste due operazioni gira tutto il mercato della Juve, almeno in questa fase. Soprattutto l'addio del centrale olandese potrebbe poi aprire a nuovi scenari in entrata molto importanti, ma prima di tutto bisogna chiudere questa situazione. Ecco perché la Juventus ha fretta di capire quale sarà effettivamente il futuro del classe '99.

Da quello che sappiamo, per adesso il Bayern Monaco si è spinto intorno ai 70/75 milioni di euro. Ancora troppo pochi per la Vecchia Signora, che vuole avvicinarsi più possibile a quota 100 milioni. A metà strada potrebbe essere trovata la quadra definitiva: 80/85 milioni più cospicui bonus per arrivare a sfondare il muro dei 90 milioni. Hasan Salihamidzic, ds del club bavarese, è sbarcato a Torino proprio per incontrare la Juventus e limare la differenza tra domanda ed offerta. Un blitz che conferma la forte volontà del Bayern di andare fino in fondo. Nel frattempo, però, è spuntata anche una nuova clamorosa ipotesi per il futuro di De Ligt.

Juve-De Ligt: cambia tutto?

Secondo le ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport e rilanciate anche da TMW, la Juve avrebbe fatto capire a De Ligt che non darà il via libera alla sua cessione fin quando non avrà trovato un sostituto all'altezza. La difficoltà ad arrivare a Koulibaly, primo obiettivo bianconero, potrebbe dunque ostacolare la partenza dell'olandese. E c'è di più. Il colpo di scena più clamoroso sarebbe rappresentato dalla volontà della Juventus di trattenere ancora De Ligt, al quale potrebbe essere nuovamente offerto un prolungamento di contratto. Un'ipotesi concreta fino a qualche settimana fa, poi sfumata a causa del rifiuto del giocatore. Che le cose possano veramente cambiare così radicalmente? Almeno stando a quanto ne sappiamo noi, è molto difficile che tutto questo possa davvero accadere. De Ligt ha già declinato la proposta bianconera e ha già scelto il Bayern Monaco: per quanto ci riguarda, il rinnovo non è un'opzione percorribile al momento. Anzi, l'addio ci pare praticamente inevitabile e lo sprint di Salihamidzic sta lì a confermarlo. Staremo a vedere. Intanto però, attenzione anche alle ultime news per il calciomercato della Juventus in entrata. Agnelli pronto a scatenarsi: oltre a Zaniolo, adesso sogna altri 5 colpi da urlo! <<<