Calciomercato Juventus: De Ligt via. E Di Marzio fa un nome nuovissimo

Sta entrando nel vivo la trattativa per la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, ma la Juventus pensa pure ai suoi obiettivi di calciomercato

redazionejuvenews

Matthijs de Ligt, come spesso vi abbiamo detto, è l'ago della bilancia del calciomercato della Juventus. Dalla sua cessione passeranno tante altre operazioni, soprattutto in entrata. L'addio di De Ligt infatti spianerebbe la strada per il colpo Nicolò Zaniolo e ai nuovi difensori centrali, che con ogni probabilità saranno due. Nelle scorse ore Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, è sbarcato a Torino per incontrarsi con la Juve, per poi ripartire per la Germania senza accordo ma con assoluto ottimismo. Stando a quanto riporta il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, i tedeschi hanno l’accordo totale con de Ligt e presto troveranno l’intesa anche con la Juventus.

Insomma, la distanza tra domanda ed offerta non sarebbe così ampia da rischiare di mettere in discussione una trattativa di questo genere. Secondo Pedullà, il Bayern Monaco avrebbe offerto 75 milioni complessivi (65 di base fissa più 10 di bonus). La Juventus ne vorrebbe 75 di base più altri 10 di bonus. "Dieci milioni sembrano tanti, ma sono nulla per un club come il Bayern. E la volontà è quella di chiudere l’operazione de Ligt entro la partenza per la tournée bianconera prevista per il 20 luglio", conclude l'esperto di mercato. De Ligt pare dunque destinato al trasferimento in Baviera, ma intanto la Juventus pensa anche ai propri obiettivi di calciomercato in entrata. E in questo senso, Gianluca Di Marzio ha svelato un nome tutto nuovo nelle scorse ore.

Juventus, nuovo obiettivo di mercato

Ben presto i bianconeri avranno la necessità di rimpiazzare Matthijs de Ligt e l'esperto di mercato di Sky ha fatto i nomi delle possibili alternative per la difesa. Kalidou Koulibaky sempre al primo posto, poi Gabriel dell'Arsenal, Gleison Bremer (con Marotta in nettissimo vantaggio) e Benoit Badiashile. Ma la novità sarebbe rappresentata da Pau Torres, difensore spagnolo classe '97 di proprietà del Villarreal. Il centrale è esploso a grandi livelli nelle ultime stagioni, la sua valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Gran fisico, buona tecnica e piede mancino, Pau Torres potrebbe rappresentare un'idea niente male per la retroguardia bianconera. Intanto però, attenzione anche ad altre grosse news per il calciomercato della Juventus in entrata. Agnelli pronto a scatenarsi: oltre a Zaniolo, adesso sogna altri 5 colpi da urlo! <<<