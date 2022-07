Calciomercato Juventus, news su Bremer e un annuncio folle: “E’ fatta per…”

Stanno circolando nuove - e clamorose - notizie di calciomercato che riguardano la Juventus molto da vicino. L'affare De Ligt col Bayern Monaco è il fulcro centrale di tutto quanto. L'accordo ancora non c'è, ma la sensazione (e forse anche qualcosa di più) è che primo o dopo la trattativa si sbloccherà. I club sono alla ricerca di un'intesa sulle cifre, ballano circa 10/15 milioni di euro tra base fissa e bonus. Un divario facilmente colmabile, con la buona volontà di tutte le parti in causa. Nelle prossime ore dunque potrebbe arrivare la svolta definitiva grazie ad un nuovo rilancio da parte del Bayern. Detto questo, la Juve lavora ovviamente anche per almeno un grande colpo in entrata per sostituire proprio Matthijs de Ligt .

Il giornalista, nel corso di una diretta Twitch sul canale Juventibus, ha svelato: "La Juve ha già preso un centrale. Non esce il nome finché non si chiude per la cessione di De Ligt. Questo è quello che mi è arrivato all'orecchio. Non fanno uscire il nome per due motivi: il primo è non far cambiare la trattativa con il Bayern e il secondo è per non far credere ai tifosi che hanno messo alla porta de Ligt. Per me hanno chiuso per Pau Torres. La mia ricostruzione è questa: la Juventus ha chiuso per Pau Torres, che sarà il sostituto naturale di Chiellini sul centrosinistra. Al posto di de Ligt sul centrodestra? Vedremo. Ho lavorato senza sosta su questa situazione e sono giunto a questa conclusione". In tutto questo però, le novità non sono ancora finite. Agnelli letteralmente scatenato: oltre a Zaniolo, adesso sogna altri 5 colpi da urlo! <<<