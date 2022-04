Calciomercato Juventus, Milinkovic ma non solo: “Nuova pazza idea”

Proprio per questo reparto è atteso almeno un grande colpo per la prossima stagione, anche se gli acquisti potrebbero essere anche un paio: un regista e una mezzala . Tra i nomi più chiacchierati c'è sicuramente quello di Sergej Milinkovic-Savic , che sta disputando l'ennesima grandissima stagione con la Lazio. Per lui 9 gol e 10 assist in stagione: numeri che farebbero davvero molto comodo alla Juve .

Il serbo pare indirizzato verso l'addio ai biancocelesti, che però per lui chiedono tanti soldi. Un'idea potrebbe essere quella di cercare di abbassare le richieste economiche di Lotito inserendo una contropartita tecnica nell'affare. In questo senso, a Sarri piacciono molto Rovella ma soprattutto Fagioli. Valutazioni in corso, per Milinkovic ma non solo. Già perché in queste ultime ore è spuntata una nuova e clamorosa suggestione per il centrocampo bianconero <<<