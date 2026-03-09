Juventus, Meïssa N’Diaye e il futuro della Juventus

Il nome di Meïssa N’Diaye sarà ricorrente nell'estate juventina. Per mantenere due giocatori, la società dovrà trattare con lui.

Meïssa N’Diaye è il proprietario dell’agenzia Sport Cover. Ma con la Juventus, cosa c’entra? Per trattare con alcuni giocatori, il club dovrà passare inevitabilmente per la sua agenzia e il suo nome. N’Diaye, infatti, è il procuratore di due giocatori juventini, con cui la società sta trattando. Il primo si tratta di Jeremie Boga, che dovrà essere riscattato. Il secondo è Khephren Thuram, con la Juventus che è pronta a rinnovargli il contratto.

L’ex esterno del Sassuolo è attualmente un giocatore della Juventus, ma è in prestito dal Nizza fino a fine stagione. La società è predisposta a riscattarlo e a offrirgli un contratto fino al 2029. Merito delle sue prestazioni: in appena 5 presenze (e mai da titolare), ha collezionato 2 gol e 1 assist, decisivo per il gol di Kalulu contro la Lazio. Quella che sembrava essere una scommessa di gennaio, si è scoperta una rivelazione, e la Juventus è pronta a tenersela.

Comolli e tutta la dirigenza, nelle ultime settimane, hanno iniziato a trattare con l’entourage di Khephren Thuram. L’obbiettivo è quello di prolungare il contratto del centrocampista francese. La Juventus vuole trattenere il giocatore fino al 2030, con un aumento di stipendio dagli attuali 2,4 a 3,8/4 milioni a stagione. Un gesto di riconoscimento per la crescita e la dedizione dimostrata dal figlio di Lilian in queste due stagioni con la maglia bianconera, di cui è diventato un titolare fisso. Un rinnovo che allontanerà anche le sirene di mercato provenienti dai big club della Premier League.

Il destino di entrambi i giocatori, con alte probabilità, continuerà ad essere a strisce bianco-nere, ma tutto passerà per Meïssa N’Diaye.