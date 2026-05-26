La Juventus guarda in Premier League

La Juventus ha già iniziato a programmare la prossima stagione dopo un campionato concluso al di sotto delle aspettative. La società si è comunque posta l'obbiettivo di costruire una squadra più competitiva e vicina alla propria storia. La dirigenza ha confermato piena fiducia a Luciano Spalletti, che avrà un ruolo centrale nelle scelte tecniche e nella definizione delle strategie di mercato. L'obiettivo è inserire giocatori esperti, abituati a competere ad alti livelli e capaci di portare leadership all'interno dello spogliatoio. In quest'ottica, i riflettori sono puntati sul Liverpool, club dal quale potrebbero arrivare due rinforzi di assoluto valore. I nomi che interessano maggiormente sono quelli di Alisson Becker e Andrew Robertson, protagonisti degli ultimi anni della formazione inglese. Entrambi rappresentano profili di esperienza internazionale e potrebbero contribuire ad alzare immediatamente il livello tecnico e caratteriale della rosa bianconera.

Alisson resta il grande obiettivo per la porta

Il primo obiettivo della Juventus continua a essere Alisson Becker. Il portiere brasiliano è considerato il profilo ideale per guidare il reparto arretrato e garantire maggiore sicurezza a tutta la squadra. La trattativa prosegue nonostante alcune riflessioni interne del Liverpool, che starebbe valutando attentamente l'opportunità di trattenere uno dei propri leader ancora per una stagione. La società inglese teme infatti di perdere troppi punti di riferimento all'interno dello spogliatoio. La Juventus, però, resta fiduciosa. Il giocatore avrebbe già trovato una base d'intesa con il club bianconero per un contratto pluriennale e sarebbe pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza in Premier League. A favorire l'operazione c'è anche il rapporto consolidato con Spalletti, che lo ha allenato durante la comune esperienza alla Roma. Un legame che potrebbe rivelarsi decisivo nelle prossime settimane. Il portiere starebbe inoltre collaborando direttamente con il Liverpool per individuare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

Robertson tra Tottenham e futuro

Oltre ad Alisson, la dirigenza segue con attenzione anche la situazione di Andrew Robertson. L'esterno sinistro scozzese è destinato a lasciare il Liverpool e rappresenta un'opportunità particolarmente interessante sul mercato. Il giocatore vanta una lunga esperienza internazionale e potrebbe garantire qualità, corsa e personalità sulla fascia sinistra. Caratteristiche che lo rendono un profilo molto apprezzato dallo staff tecnico bianconero. La concorrenza, tuttavia, non manca. Sulle tracce dello scozzese c'è anche il Tottenham, che lo considera uno dei principali candidati per rinforzare la corsia mancina. La Juventus è comunque entrata con decisione nella corsa al giocatore e avrebbe già presentato una proposta contrattuale. A questo punto la scelta finale spetterà al diretto interessato, chiamato a valutare quale progetto possa offrirgli le migliori garanzie per il prosieguo della carriera. L'asse Torino-Liverpool potrebbe quindi diventare uno dei temi principali dell'estate bianconera. La società vuole regalare a Spalletti giocatori pronti e di alto livello, con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo e riportare la Juventus nelle posizioni che le competono.