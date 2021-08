Calciomercato Juventus / Possibile colpo a sorpresa… dal PSG!

Ci sono aggiornamenti in casa bianconera. Quella di oggi è stata una giornata senza dubbio importante che però, non ha ancora portato a Torino la svolta che serviva. Si continua a lavorare per capire la fattibilità del colpo Locatelli (conferme positive, attenzione ai prossimi giorni) così come si cerca il modo di accelerare rispetto a Dybala. Il calciatore della Juventus deve rinnovare il suo contratto e in un modo o nell'altro, l'accordo verrà trovato. Va detto - allo stesso tempo - che fra i compiti della dirigenza della Vecchia Signora, c'è pure quello di provare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, anche in altri reparti del campo.