Interesse crescente e situazione contrattuale delicata

Attorno a Lorenzo Pellegrini si muove un mercato silenzioso ma intenso. Il centrocampista è in scadenza al 30 giugno 2026 con la Roma e, mentre la stagione entra nel vivo, aumentano i contatti esplorativi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia la Juventus sia l'Inter hanno manifestato interesse concreto per capire i margini di un’operazione a parametro zero. Il giocatore, pubblicamente, resta concentrato sugli obiettivi di campo. Tuttavia, dietro le quinte, il suo entourage ascolta e valuta. La prospettiva di un trasferimento senza costi di cartellino rende il suo profilo particolarmente appetibile. Inoltre, l’esperienza, la leadership e la duttilità tattica lo rendono un’occasione rara sul mercato. Intanto, nei campi d'allenamento della capitale, la posizione del club non è ancora definitiva. Molto dipenderà anche dal piazzamento finale e dalle strategie future legate alla guida tecnica.

La proposta della Roma e le offerte più alte delle rivali

La Roma non ha interrotto i contatti con Pellegrini. Anzi, l’idea è quella di proporre un rinnovo intorno ai 3 milioni di euro a stagione, cifra sensibilmente inferiore rispetto all’attuale ingaggio. Una proposta che riflette una nuova politica di contenimento dei costi. Al contrario, Juventus e Inter sarebbero pronte a mettere sul tavolo un’offerta economica leggermente superiore, pur restando lontane dai 6 milioni attuali. Il differenziale, però, potrebbe bastare per spostare gli equilibri. Per il giocatore, infatti, la questione economica pesa. Non solo per il valore assoluto, ma anche per il riconoscimento simbolico di quanto dato negli anni. In questo contesto, le sirene delle rivali diventano più forti e credibili.

I dubbi personali e il peso della scelta

Oltre ai numeri, contano i sentimenti. Lasciare la Roma non sarebbe una decisione semplice per Pellegrini, cresciuto e affermatosi in giallorosso. Inoltre, il passaggio alla Juventus o all'Inter rappresenterebbe uno strappo netto con l’ambiente che lo ha sempre sostenuto. Un cambiamento che avrebbe conseguenze anche sul piano emotivo e simbolico. Proprio per questo, il centrocampista è combattuto. Da una parte, la voglia di sentirsi valorizzato. Dall’altra, il legame profondo con la piazza. La trattativa per il rinnovo non è saltata, ma il tempo stringe. E, con l’estate che si avvicina, la decisione finale si avvicina insieme al futuro del giocatore.