Juventus, la verità sul futuro di Miretti

La pista Miretti verso Napoli si è praticamente inchiodata. Il centrocampista classe 2003, reduce dal prestito al Genoa, resta un obiettivo degli azzurri, ma la trattativa con la Juve si è fermata a un bivio scomodo: 14 milioni l’offerta dei partenopei, e stop. A Torino, però, quella cifra non basta nemmeno per iniziare a parlarne.

