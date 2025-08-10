Juventus, la verità sul futuro di Miretti - JuveNews.eu
Juventus, la verità sul futuro di Miretti

Stefania Palminteri
10 Agosto, 15:39
La pista Miretti verso Napoli si è praticamente inchiodata. Il centrocampista classe 2003, reduce dal prestito al Genoa, resta un obiettivo degli azzurri, ma la trattativa con la Juve si è fermata a un bivio scomodo: 14 milioni l’offerta dei partenopei, e stop. A Torino, però, quella cifra non basta nemmeno per iniziare a parlarne.

La pista Miretti verso Napoli si è praticamente inchiodata. Il centrocampista classe 2003, reduce dal prestito al Genoa, resta un obiettivo degli azzurri, ma la trattativa con la Juve si è fermata a un bivio scomodo: 14 milioni l’offerta dei partenopei, e stop.

A Torino, però, quella cifra non basta nemmeno per iniziare a parlarne. La valutazione che fanno in bianconero è chiara: 20 milioni, non un euro di meno. Senza un rilancio serio, la porta per il Napoli resta chiusa, e il futuro di Miretti — almeno per ora — continua a restare sospeso tra desideri e numeri che non si incastrano.

