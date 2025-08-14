Juventus, la situazione sul calciomercato è molto complicata

Il calciomercato della Juventus sembra andare in una direzione non troppo chiara. Ecco cosa sta succedendo

A Torino il mercato è come una macchina in folle: il motore gira, ma la macchina non si muove. Il Corriere della Sera oggi lo mette nero su bianco: due nomi tengono tutto bloccato, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Sono lì, sul mercato da settimane, ma le offerte che servono per chiudere non sono mai arrivate. E intanto i giorni passano, uno dietro l’altro, senza scossoni.

Calciomercato Juventus, le ultimissime novità

Il punto è semplice (e frustrante): senza una cessione pesante non entrano soldi veri, e senza soldi veri non si possono andare a prendere i giocatori che servono. Tudor aspetta novità, i tifosi guardano i social sperando in un annuncio, ma per ora il reparto entrate resta congelato.

E le rivali? Si muovono eccome. Il Napoli ha già messo dentro qualità, l’Inter continua a sistemare pezzi come in un puzzle, e pure il Milan — se chiude quello che ha iniziato — rischia di trovarsi davanti. Non proprio lo scenario che a Vinovo avevano in mente a giugno.

Qui serve una mossa, anche piccola, che faccia saltare il tappo. Perché la sensazione è chiara: se la Juve comincia la stagione così, già col fiato corto, poi rincorrere diventa una fatica enorme. E lo sanno tutti, dentro e fuori lo spogliatoio.