Juventus, la situazione sul calciomercato è molto complicata
Home > Calciomercato Juve

Juventus, la situazione sul calciomercato è molto complicata

Riccardo Focolari
Torino
14 Agosto, 13:09
Il calciomercato della Juventus sembra andare in una direzione non troppo chiara. Ecco cosa sta succedendo

A Torino il mercato è come una macchina in folle: il motore gira, ma la macchina non si muove. Il Corriere della Sera oggi lo mette nero su bianco: due nomi tengono tutto bloccato, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Sono lì, sul mercato da settimane, ma le offerte che servono per chiudere non sono mai arrivate. E intanto i giorni passano, uno dietro l’altro, senza scossoni.

Calciomercato Juventus, le ultimissime novità

Il punto è semplice (e frustrante): senza una cessione pesante non entrano soldi veri, e senza soldi veri non si possono andare a prendere i giocatori che servono. Tudor aspetta novità, i tifosi guardano i social sperando in un annuncio, ma per ora il reparto entrate resta congelato.

E le rivali? Si muovono eccome. Il Napoli ha già messo dentro qualità, l’Inter continua a sistemare pezzi come in un puzzle, e pure il Milan — se chiude quello che ha iniziato — rischia di trovarsi davanti. Non proprio lo scenario che a Vinovo avevano in mente a giugno.

Qui serve una mossa, anche piccola, che faccia saltare il tappo. Perché la sensazione è chiara: se la Juve comincia la stagione così, già col fiato corto, poi rincorrere diventa una fatica enorme. E lo sanno tutti, dentro e fuori lo spogliatoio.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 14 Agosto, 13:34
Calciomercato, Fabrizio Romano: “Sancho alla Juventus? Vi dico che…”
Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus. Nello specifico, su Sancho
Stefania Palminteri - 14 Agosto, 13:20
Calciomercato Juventus, il punto su Vlahovic… al Milan?
Stefania Palminteri - 14 Agosto, 13:00
Juventus, rottura totale con Vlahovic: ecco cosa è successo
Stefania Palminteri - 13 Agosto, 17:12
Bergomi: “Vlahovic alla Juventus? Io vi dico che…”
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 15:12
Gasperini prova il dispetto alla Juventus: “Vuole un giocatore”
Stefania Palminteri - 13 Agosto, 13:44
La Juventus valuta 3 cessioni immediate
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 13:37
Fabrizio Biasin svela il futuro di Dusan Vlahovic
x