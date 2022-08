Mercato Juve / Terremoto in attacco: Allegri ha ancora fame! Ora vuole…

Nuovi aggiornamenti, tante novità. Nel quartier generale della Juventus non c'è tempo per stare fermi ed è per questo motivo che in queste ore (in realtà in questi giorni) si sta lavorando pesantemente in relazione a quello che sarà possibile fare in attacco. Che è già forte, ma che non può bastare. La volontà è palesemente quella di riuscire a renderlo il più forte del campionato, o quasi.