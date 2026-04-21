Il futuro di Teun Koopmeiners sarà lontano dalla Continassa, dove gli agenti del giocatore lo hanno raggiunto per discutere del suo futuro.
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Koopmeiners, il "sacrificabile" per la JuventusTeun Koopmeiners, a meno di clamorosi dietrofront, non sarà più un giocatore bianconero nella prossima stagione. Il suo minutaggio continua a diminuire, con Spalletti che preferisce altre soluzioni all'olandese. La dirigenza bianconera dovrà tenere sott'occhio le prestazioni che farà il centrocampista durante il Mondiale in America per valutarne il valore. L'ex Atalanta dovrebbe rientrare nei piani del CT Oranje Koeman, come già successo nell'ultima pausa per le nazionali a marzo. In quell'occasione, Teun aveva ricoperto una posizione inedita giocando a "esterno" a destra in un 4-2-3-1. Durante l'amichevole contro la Norvegia, Koopmeiners era stato sperimentato in quel ruolo per favorire una maggiore spinta da parte di Dumfries, terzino nella sua stessa corsia.
Se con la nazionale potrebbe aver trovato un collocamento funzionale per il gioco della sua squadra, alla Juventus questo non è mai accaduto. Oltre al Canada di Jonathan David (anche lui in uscita), i dirigenti guarderanno con attenzione anche l'Olanda. Dal rendimento del centrocampista, il prezzo potrebbe alzarsi o rimanere stabile.
L'agente di Koop alla ContinassaNon sarà dunque una sorpresa se dovesse arrivare l'addio in estate. In questi giorni Bart Baving, agente e procuratore di Koopmeiners, è stato avvistato nei pressi del centro sportivo della Juventus. Probabilmente anche sotto richiesta del suo assistito, sta provando a spingere per la cessione dell'olandese. La sua vendita, però, non sarà tra le più semplici.
La Juventus n0n può e non vuole scendere sotto i 30 milioni. Una cifra inferiore rappresenterebbe una minusvalenza importante, visti i quasi 60 milioni spesi per portarlo a Torino. La richiesta potrebbe apparire smisurata, visto il rendimento insufficiente in questi anni in bianconero, ma Koopmeiners gode dell'interesse di alcuni club esteri.
Direzione Manchester o IstanbulI due club, anche di un certo blasone, più interessati sono il Manchester United e il Galatasaray. I Red Devils sono disposti a credere nel giocatore olandese, vedendo in lui un profilo più internazionale e adatto ai ritmi della Premier League. D'altro canto, il Galatasaray non ha nascosto il suo interesse per Koop, facendo un tentativo anche nella finestra di calciomercato di gennaio. In Turchia troverebbe molti giocatori passati dalla Serie A, tra tutti l'ex Napoli Victor Osimhen, anche lui in forza ai leoni di Istanbul. La dirigenza turca ha messo gli occhi sul giocatore dopo il doppio confronto in Champions League, e in estate potrebbe insistere per portarlo nella rosa della prossima stagione.
Per ora, Koopmeiners dovrà concentrarsi sulle occasioni che Spalletti gli concederà in questo finale di campionato. Il focus si sposterà poi sul Mondiale, dove l'Olanda vuole ritagliarsi un posto da protagonista e dove Teun vuole esserci.
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