Koopmeiners, il "sacrificabile" per la Juventus

L'agente di Koop alla Continassa

Direzione Manchester o Istanbul

, a meno di clamorosi dietrofront, non sarà più un giocatore bianconero nella prossima stagione. Il suo minutaggio continua a diminuire, conche preferisce altre soluzioni all'olandese. La dirigenza bianconera dovrà tenere sott'occhio le prestazioni che farà il centrocampista durante ilin America per valutarne il valore. L'exdovrebbe rientrare nei piani del CT Oranje, come già successo nell'ultima pausa per le nazionali a marzo. In quell'occasione,aveva ricoperto una posizione inedita giocando a "esterno" a destra in un 4-2-3-1. Durante l'amichevole contro la Norvegia,era stato sperimentato in quel ruolo per favorire una maggiore spinta da parte di, terzino nella sua stessa corsia.Se con la nazionale potrebbe aver trovato un collocamento funzionale per il gioco della sua squadra, allaquesto non è mai accaduto. Oltre aldi(anche lui in uscita), i dirigenti guarderanno con attenzione anche l'. Dal rendimento del centrocampista, il prezzo potrebbe alzarsi o rimanere stabile.Non sarà dunque una sorpresa se dovesse arrivare l'addio in estate. In questi giorni, agente e procuratore di, è stato avvistato nei pressi del. Probabilmente anche sotto richiesta del suo assistito, sta provando a spingere per la cessione dell'olandese. La sua vendita, però, non sarà tra le più semplici.Lan0n può e non vuole scendere. Una cifra inferiore rappresenterebbe una minusvalenza importante, visti i quasi 60 milioni spesi per portarlo a Torino. La richiesta potrebbe apparire smisurata, visto il rendimento insufficiente in questi anni in bianconero, magode dell'interesse di alcuni club esteri.I due club, anche di un certo blasone, più interessati sono ile il. I Red Devils sono disposti a credere nel giocatore olandese, vedendo in lui un profilo più internazionale e adatto ai ritmi della. D'altro canto, ilnon ha nascosto il suo interesse per, facendo un tentativo anche nella finestra di calciomercato di gennaio. In Turchia troverebbe molti giocatori passati dalla, tra tutti l', anche lui in forza ai leoni di Istanbul. La dirigenza turca ha messo gli occhi sul giocatore dopo il doppio confronto in, e in estate potrebbe insistere per portarlo nella rosa della prossima stagione.Per ora,dovrà concentrarsi sulle occasioni chegli concederà in questo finale di campionato. Il focus si sposterà poi sul, dove l'Olanda vuole ritagliarsi un posto da protagonista e dove Teun vuole esserci.