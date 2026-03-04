Juventus, Kolo Muani torna di moda. Nuovo tentativo in estate

Il centravanti della Juventus sarà un tema per tutta l'estate. Intanto, il nome di Kolo Muani torna di moda alla Continassa.

Un nuovo centravanti è sicuramente una pedina da aggiungere in estate. Oltre infatti ad un portiere, un difensore e un centrocampista, la Juventus ha un disperato bisogno di aggiungere uno o due attaccanti alla sua rosa. È ormai nota la situazione di David e Openda, con entrambi che hanno deluso le aspettative. Meno chiara è la questione Vlahovic, anche se negli ultimi giorni ha aperto al rinnovo di contratto. Per non restare impreparata, la Juventus vuole affrontare subito la questione legata al centravanti. È tornato di moda il nome di Randal Kolo Muani, che ha già trascorso una parte di stagione in bianconero, da gennaio fino a giungo del 2025. Il francese era ritornato in patria al PSG, che detiene ancora il suo cartellino. In questa stagione gioca in prestito al Tottenham, con cui sta trovando difficoltà: 20 partite giocate, soltanto un gol segnato.

Per arrivare al cartellino del giocatore, la Juventus è pronta a rinunciare al riscatto di Louis Openda, che dunque lascerà la Continassa. I soldi che sembravano destinati al giocatore belga, saranno investiti per il ritorno di Kolo Muani. La cifra è di 40 milioni per provare ad ottenere un via libera dal PSG. Una bel gruzzoletto che potrebbe soddisfare i parigini, che rientrerebbero parzialmente nella spesa d’acquisto (75 milioni +15 di bonus) del giocatore.