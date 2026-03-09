Juventus, Kolo Muani rimane l’obbiettivo principale

La Juventus non distoglie lo sguardo da Kolo Muani. L'attaccante non sta vivendo una grande stagione, e il prezzo di abbassa...

La Juventus continua a pianificare la prossima stagione. Il reparto d’attacco dovrà rinforzarsi, con un attaccante centrale che dovrà essere acquistato. La permanenza o meno di Vlahovic non cambierà la strategia del club torinese, che è determinata a comprare un centravanti importante. Il nome di Kolo Muani non può passare inosservato, ed in questi giorni è tornato di moda. Nella lista dei desideri di Comolli ci sono pochi nomi, ma quello del francese è in cima. L’eventuale concorrenza con Vlahovic non creerebbe un problema: i due hanno già condiviso lo spogliatoio nei mesi bianconeri di Kolo Muani, seppur con un allenatore diverso.

La valutazione del giocatore del PSG, che in questa stagione è in forze al Tottenham, è di 40 milioni. Il suo valore si è già abbassata rispetto alle stagioni precedenti, ma potrebbe ulteriormente ridursi. La stagione di Kolo Muani non è entusiasmante, con soltanto un gol in Premier League. La Juventus, però, non scorda il periodo di forma vissuto con la loro maglia. Inoltre, le tensioni tra i due club che si erano registrare in estate, e che avevano portato alla chiusura definitiva della trattativa, adesso sembrano essersi risolte.

La dirigenza bianconera si aggrappa anche alla forte volontà del giocatore di tornare a Torino. Ha sempre mantenuto vivo il suo interesse per la squadra, e non disdegnerebbe la destinazione.