Juventus, Kolo Muani ha deciso il suo futuro | Calciomercato

Stefania Palminteri
Torino
15 Agosto, 07:40
Nuove indiscrezioni parlano di quello che potrebbe succedere rispetto a Kolo Muani: il punto della situazione è chiarissimo

Secondo Sky Sport, la Juventus ha deciso di accelerare sul serio per Randal Kolo Muani. Stavolta senza aspettare di capire che ne sarà di Dusan Vlahovic. Il francese, che a Torino ci tornerebbe volentieri, è in cima alla lista e le parti stanno già parlando di formule e numeri. L’idea sul tavolo è chiara: prestito iniziale e obbligo di riscatto fissato intorno ai 65 milioni di euro. Una cifra importante, ma che i bianconeri sono pronti a mettere in gioco pur di assicurarsi l’attaccante. Ora resta da vedere quanto ci vorrà per passare dalle chiacchiere alla firma.

