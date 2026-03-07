Juventus, Kayode è il nuovo obbiettivo per la fascia

Il giocatore ex Fiorentina si è messo in luce in Premier League con il Brentford, che lo aveva acquistato nel gennaio del 2025.

Nuovo nome per il futuro della Juventus. Nella giornata di oggi è circolato un rumor riguardante Michael Kayode e un interessamento da parte dei bianconeri. Il terzino destro italiano si è adattato benissimo in Premier League con il suo Brentford. Dopo le dodici presenza nella seconda parte della scorsa stagione (è stato acquistato a gennaio), quest’anno è già a quota ventotto. La sua duttilità potrebbe essere molto utile nel progetto juventino guidato da Luciano Spalletti. La rosa dovrà rafforzarsi con degli acquisti mirati e utili all’allenatore toscano. La dirigenza bianconera si è messa come obbiettivo quello di rinnovare completamente le fasce, e Kayode risulta al primo posto nel taccuino di Ottolini. L’ex Fiorentina è considerato uno dei terzini destri più forti d’Europa, visto anche che si tratta di un classe 2004. Anche Gianluigi Buffon aveva espresso il suo apprezzamento per il laterale italiano, lasciando intendere anche ad una possibile convocazione per i play-off dei mondiali. La sua specialità? Le rimesse laterali. In Premier League è diventato famoso per le sue rimesse a lunga gittata, che diventato praticamente un cross, come un calcio d’angolo.

Il prezzo fissato per Kayode è almeno di 30 milioni di euro. Una cifra importante, anche a fronte dei 18 milioni investiti per prelevarlo dalla Fiorentina la scorsa stagione. Una valutazione importante che potrebbe anche crescere, per questo la Juventus vuole giocare d’anticipo per battere la concorrenza.