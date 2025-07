Juventus, il Napoli punta Miretti: pronta l’offerta

Il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista della Juventus, e starebbe studiando l'offerta da presentare ai bianconeri.

Il Napoli è forte su Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003, rientrato alla Juventus a fine stagione dopo il positivo prestito al Genoa, è uno degli obiettivi del direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna, che avendo lavorato nella Juventus Next Gen conosce già il calciatore e ne apprezza le qualità. I campani sono alla ricerca di un’alternativa nel ruolo di mezzala, che garantisca un ricambio affidabile ai titolari in vista della stagione da tre competizioni, e hanno individuato in Miretti il profilo ideale. Come riporta in mattinata Il Corriere dello Sport, l’accordo con l’entourage del giocatore è ormai vicino a essere definito, mentre quello che manca è l’intesa economica con la Juventus, che valuta il centrocampista 14-15 milioni di euro.

La Juventus ha fiducia in Miretti

La Juventus punta su Fabio Miretti per il futuro, e starebbe pensando di reintegrarlo definitivamente in rosa affidandogli il ruolo di quarto centrocampista.i bianconeri, con l’imminente cessione di Douglas Luiz e la permanenza in dubbio di Weston McKennie, sono alla ricerca di due innesti nel reparto centrale, ma visti gli elevati costi degli obiettivi principali – Hjulmand su tutti – potrebbero non disdegnare il fatto di avere già in casa un’alternativa solida, dovendosi dunque concentrare su un solo profilo invece che due.

È chiaro che, qualora arrivasse l’offerta giusta, il giovane centrocampista non è in ogni caso incedibile.