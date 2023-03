Mercato, la Juve sta seguendo un attaccante fenomenale / News

Non c’è soltanto una stagione da concludere nel migliore dei modi, in attesa del verdetto della giustizia, a tenere occupati i pensieri in casa Juventus . La squadra bianconera, infatti, rimane molto attiva anche parlando di mercato. E in questo senso ci sono novità improntati.

È infatti tutt’altro che definito il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante, arrivato nel gennaio 2022 in bianconero, sta deludendo non poco le aspettative. Specialmente in questa stagione, infatti, sono evidenti le difficoltà del calciatore, sotto porta e non solo. Più in generale il serbo appare distante dall’entrare a pieno nel gioco della Juventus e in questo senso rimangono concrete le ipotesi di addio a fine stagione. A maggior ragione viste le offerte che - stando alle ultime news che vi abbiamo raccontato - potrebbero arrivare a Torino in estate. Proprio per questo la società bianconera non vuole farsi trovare impreparata e sta già progettando le prossime mosse.