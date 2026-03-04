Juventus, si lavora per un futuro portiere: la lista di Comolli

Di Gregorio e Perin non hanno convinto né Spalletti né la società, che inizia a guardarsi intorno in vista del mercato estivo.

Il tema del futuro portiere della Juventus è più che mai attuale. Tanti gol subiti in questa seconda parte di stagione sono arrivati al primo tiro in porta concesso, un dato allarmante. Per questo motivo, Comolli e i suoi collaboratori iniziano a guardare al futuro. L’unico portiere certo per la prossima stagione è solo Pinsoglio, visto anche il recente rinnovo di contratto. Di Gregorio e Perin potrebbero lasciare Torino in estate.

La prima idea è quella di Marco Carnesecchi, ma l’Atalanta ha fissato il prezzo: 35 milioni, non di meno. Il secondo nome, invece, è una vecchia conoscenza di Spalletti. Si tratta di Allison, il quale, con alte probabilità, lascerà il Liverpool a fine stagione. Il brasiliano è stato allenato da Spalletti ai tempi della Roma, e potrebbe trattarsi di una grande occasione di mercato. L’ultimo nome in lista per Comolli è anche lui un ex Premier League. Si parla di un possibile scambio tra De Gea e Perin, ma molto dipenderà dal risultato finale della stagione dei fiorentini. In caso di scambio, sarebbe da capire se De Gea verrebbe a ricoprire il ruolo da titolare o da secondo portiere, attualmente ricoperto proprio da Perin. Il portiere ex Genoa piace e non poco alla Fiorentina.

Le idee sono tante e la volontà di affidare la porta bianconera ad un nuovo estremo difensore c’è. Rimane da sciogliere il dubbio: chi tra loro sarà il nuovo portiere della Juventus la prossima stagione? Comolli ha altri nomi in lista? Il mercato estivo ci darà delle risposte.