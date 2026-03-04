Il tema del futuro portiere della Juventus è più che mai attuale. Tanti gol subiti in questa seconda parte di stagione sono arrivati al primo tiro in porta concesso, un dato allarmante. Per questo motivo, Comolli e i suoi collaboratori iniziano a guardare al futuro. L’unico portiere certo per la prossima stagione è solo Pinsoglio, visto anche il recente rinnovo di contratto. Di Gregorio e Perin potrebbero lasciare Torino in estate.
La prima idea è quella di Marco Carnesecchi, ma l’Atalanta ha fissato il prezzo: 35 milioni, non di meno. Il secondo nome, invece, è una vecchia conoscenza di Spalletti. Si tratta di Allison, il quale, con alte probabilità, lascerà il Liverpool a fine stagione. Il brasiliano è stato allenato da Spalletti ai tempi della Roma, e potrebbe trattarsi di una grande occasione di mercato. L’ultimo nome in lista per Comolli è anche lui un ex Premier League. Si parla di un possibile scambio tra De Gea e Perin, ma molto dipenderà dal risultato finale della stagione dei fiorentini. In caso di scambio, sarebbe da capire se De Gea verrebbe a ricoprire il ruolo da titolare o da secondo portiere, attualmente ricoperto proprio da Perin. Il portiere ex Genoa piace e non poco alla Fiorentina.
Le idee sono tante e la volontà di affidare la porta bianconera ad un nuovo estremo difensore c’è. Rimane da sciogliere il dubbio: chi tra loro sarà il nuovo portiere della Juventus la prossima stagione? Comolli ha altri nomi in lista? Il mercato estivo ci darà delle risposte.
Juventus, si lavora per un futuro portiere: la lista di Comolli
Riccardo Focolari – 4 Marzo, 16:53
Di Gregorio e Perin non hanno convinto né Spalletti né la società, che inizia a guardarsi intorno in vista del mercato estivo.
