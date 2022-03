Calciomercato Juventus, scatto Cherubini: “Pronta l’offerta ufficiale!”

Calciomercato Juventus, nuova trattativa per Cherubini.

Il calciomercato invernale ha confermato quelle che sono le idee e le ambizioni della Juventus per il prossimo futuro. Bisogna ricostruire, ripartire con un nuovo ciclo puntando su giocatori giovani, ma di grandissimo talento e già ampiamente affermati. Così si spiega il colpo Vlahovic, come si spiegano anche i tanti obiettivi della Juve per il mercato estivo.