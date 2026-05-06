Due uscite possibili e un reparto da rifondare

La Juventus si avvicina all’estate con un problema evidente sulla corsia mancina. La fascia sinistra, oggi, è un vero cantiere aperto e la dirigenza è chiamata a decisioni rapide e pesanti. La posizione di Juan Cabal appare sempre più orientata verso l’addio, con il colombiano che potrebbe salutare Torino al termine della stagione lasciando un vuoto tecnico da colmare. A complicare ulteriormente il quadro c’è la situazione di Andrea Cambiaso, il cui futuro resta tutto da decifrare: il laterale azzurro ha mercato, estimatori in Italia e all’estero, e una permanenza in bianconero non può essere data per scontata. Con due possibili uscite nello stesso ruolo, il club sa di dover intervenire con decisione per evitare di presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con una falla strutturale in una zona chiave del campo.

L’occasione a parametro zero: Souffian El Karouani

Tra i nomi finiti sul tavolo dei dirigenti spicca quello di Souffian El Karouani, attualmente in forza all’Utrecht. Il suo contratto è in scadenza a giugno, condizione che lo rende un’opportunità particolarmente appetibile. La possibilità di ingaggiarlo a parametro zero permetterebbe alla Juventus di inserire in rosa un esterno di grande spinta, dinamico e con spiccate qualità offensive, senza incidere in maniera significativa sul budget destinato agli acquisti. El Karouani è seguito con attenzione da diversi club europei e proprio per questo servirà un’accelerazione concreta se i bianconeri vorranno anticipare la concorrenza. Il suo profilo risponde perfettamente all’esigenza di rinnovare la fascia con un giocatore giovane, già pronto e con margini di crescita importanti.

La pista italiana: Bernasconi dall’Atalanta

Parallelamente, la Juventus sta valutando anche una soluzione interna al campionato italiano. Gli osservatori bianconeri seguono con interesse Bernasconi, laterale di proprietà dell’Atalanta, ritenuto un investimento affidabile per blindare la corsia sinistra nel medio-lungo periodo. Il principale ostacolo resta però la valutazione economica fissata dal club bergamasco: per lasciarlo partire servono circa 25 milioni di euro. Una cifra importante che impone riflessioni approfondite e una pianificazione attenta, soprattutto in un’estate che potrebbe richiedere interventi anche in altri reparti. Nelle settimane passate si era pensato anche ad un ritorno di Spinazzola. Ad oggi, però, la soluzione del terzino del Napoli sembra esser stata accantonata, sia per condizioni fisiche sia per un'età che inizia ad essere importante per un giocatore di spinta. La scelta finale dipenderà molto dalle uscite e dal budget complessivo, ma una cosa è certa: la fascia sinistra sarà uno dei dossier più caldi del mercato juventino.