Mercato Juve | Elkann scatenato: “Oltre a Greenwood vuole anche…”

Juventus caldissima in sede di calciomercato. Oramai è sempre più chiaro. Arrivano risultati dal campo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco ci sono delle novità niente male. La prima, lo abbiamo detto, riguarda Giuntoli. Che non ha né smentito né confermato nulla, ma secondo alcuni - durante la festa scudetto del Napoli - ha comunque fatto capire che il suo destino sembra essere lontano dall'ombra del Vesuvio. La Juve lo corteggia, secondo alcuni avrebbe già un accordo. Le possibilità di vederlo in bianconero sono in grande ascesa. Per gestire la prossima sessione di calciomercato, infatti, servirà senza dubbio uno come lui.

Secondo quanto è stato riportato in Inghilterra dal "The Sun", infatti, la Juventus avrebbe seriamente messo gli occhi su Mason Greenwood. L'attaccante classe 2001 in forza al Manchester United è fermo da un anno per via di vicende extra-campo che però adesso non lo riguardano più. La Juventus sembra pronta ad inserirsi per portarlo in bianconero, così da allungare la rosa per quanto riguarda l'attacco. Molto probabilmente si punterà ad un prestito per vederlo a Torino, di fatto la notizia è di queste ore ed è anche abbastanza rumorosa. Ma non è l'unica. A quanto pare infatti i bianconeri si starebbero muovendo anche rispetto ad un altro nome piuttosto interessante <<<