Juventus, è fatta: chiuso il primo affare di calciomercato
Juventus, è fatta: chiuso il primo affare di calciomercato

Stefania Palminteri
Torino
22 Agosto, 12:30
Giornalista Juventus
La trattativa con il Gremio è arrivata alle battute finali e, salvo sorprese, l’ufficialità potrebbe arrivare già in giornata.

La Juventus è pronta a salutare Arthur. La trattativa con il Gremio è arrivata alle battute finali e, salvo sorprese, l’ufficialità potrebbe arrivare già in giornata.

Il centrocampista brasiliano, classe 1996, tornerà così nel club che lo aveva lanciato in Europa. Un ritorno in patria atteso e che in queste ore ha trovato la quadra definitiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la formula sarà quella del prestito: scelta condivisa da tutte le parti per agevolare l’operazione.

Per Arthur si chiude così la parentesi in bianconero, fatta di alti e bassi e condizionata da infortuni e continuità mai trovata davvero. Per la Juve, invece, un altro tassello importante nel lavoro di sfoltimento della rosa.

Nelle prossime ore è atteso solo l’annuncio ufficiale. Poi per Arthur sarà tempo di volare di nuovo a casa, con la maglia del Gremio addosso.

