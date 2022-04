Calciomercato Juventus, Allegri fa impazzire i tifosi: ecco chi vorrebbe

Allegri è stato chiaro: il prossimo anno bisognerà puntare alla vetta della classifica , presentandosi ai blocchi di partenza tra le squadre favorite per vincere lo Scudetto. Bisognerà dunque colmare il gap con le prime della classe, con le milanesi in particolare.

Il buon lavoro fatto durante la sessione invernale di calciomercato ha anticipato qualche mossa importante, come l'arrivo a Torino di un grande bomber. Ma in estate andrà fatto ancora dell'altro per completare e soprattutto rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri.