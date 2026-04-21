La Champions si avvicina e il mercato prende forma

La vittoria contro il Bologna ha dato alla Juventus un impulso decisivo nella corsa alla prossima Champions League. I bianconeri hanno ora un margine di cinque punti su Roma e Como e possono affrontare le ultime giornate con maggiore fiducia, sapendo di avere il destino nelle proprie mani. Questo scenario, oltre a rasserenare l’ambiente sul piano sportivo, apre riflessioni importanti anche sul mercato estivo. La qualificazione alla massima competizione europea rappresenterebbe infatti una leva fondamentale per pianificare investimenti mirati e alzare il livello della rosa. In questo contesto, il dialogo tra Luciano Spalletti e la dirigenza si è intensificato, con l’obiettivo di individuare profili giovani ma già pronti per il salto in una grande piazza.

Comuzzo nel mirino: il profilo che piace a Spalletti

Il nome in cima alla lista è quello di Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina classe 2005. Il giovane viola è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo e Spalletti lo conosce molto bene per averlo osservato da vicino durante la sua esperienza in Nazionale. Nonostante un inizio di stagione complicato, Comuzzo è cresciuto con il passare delle settimane, tornando su livelli molto convincenti sotto il profilo della personalità e dell’affidabilità difensiva. La Fiorentina lo valuta circa 30 milioni di euro, ma la sensazione è che un’offerta intorno ai 25 possa aprire a una trattativa concreta, soprattutto in assenza di coppe europee nella prossima stagione per i viola.

Una strategia legata alle cessioni e alla Champions

Il contratto di Comuzzo con la Fiorentina scade nel 2029, un dettaglio che rafforza la posizione del club toscano al tavolo delle trattative. Tuttavia, la Juventus potrebbe far leva sulla volontà del giocatore di misurarsi in un contesto ancora più competitivo e sulla possibilità di giocare la Champions League. La dirigenza bianconera sta studiando le mosse con attenzione, consapevole che eventuali investimenti di questa portata dovranno essere accompagnati anche da una o due cessioni importanti per finanziare il mercato in entrata. L’idea è quella di costruire una squadra più profonda, con alternative di livello in ogni reparto, così da poter reggere il doppio impegno campionato-coppe senza cali di rendimento.

Non solo Comuzzo: attenzione anche a Dodô

Oltre al centrale difensivo, la Juventus osserva con interesse anche la situazione di Dodô, esterno destro della Fiorentina. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate. Questo potrebbe spingere il club viola a valutare offerte già nella prossima estate per evitare di perdere potere contrattuale nei mesi successivi. Dodô rappresenterebbe un innesto ideale per dare qualità e spinta sulla corsia destra, un ruolo che Spalletti considera cruciale nel suo sistema di gioco. Due profili diversi, ma accomunati da caratteristiche tecniche e anagrafiche perfettamente in linea con il progetto bianconero.