Calciomercato Juventus / Zaniolo non basta: Agnelli sogna altri 5 colpi

Calciomercato Juventus, Agnelli scatenato: i sogni dell'estate.

La cessione di Matthijs de Ligt potrebbe far deflagrare improvvisamente il calciomercato della Juventus. Il motivo è facilmente intuibile. La Signora, giustamente, chiede tanti soldi cash per lasciar partire il proprio gioiello: almeno 90 milioni di euro. Dunque, con una somma del genere in cassa, la Juve potrebbe far decollare il suo mercato in entrata con una forza economica molto importante.

Chelsea e Bayern Monaco si stanno sfidando apertamente per De Ligt, Madama attende l'offerta migliore e spera nell'asta. Nello stesso tempo, la Juventus prepara le sue prossime mosse di calciomercato in entrata, in attesa di sferrare gli assalti decisivi ai suoi obiettivi quando sarà arrivato il momento giusto.

Juventus, Zaniolo è l'obiettivo numero uno

Il momento giusto, presumibilmente, sarà proprio quando De Ligt saluterà Torino e la Juve incasserà i soldi della sua cessione. Il primissimo nome sulla lista della Juve, come ben sappiamo, è quello di Nicolò Zaniolo. Già da ora il club bianconero sta trattando con la Roma per tentare di trovare un accordo. C'è ancora differenza tra le parti: i giallorossi chiedono 50 milioni cash, la Juventus spinge per il prestito oneroso con riscatto obbligatorio. Filtra comunque un cauto ottimismo, anche perché Zaniolo scalpita per trasferirsi alla corte di mister Allegri. Un dettaglio non di poco conto. Ma il calciomercato della Juventus non si chiuderà certamente con l'eventuale arrivo di Nicolò Zaniolo. Tutt'altro: dopo il trequartista giallorosso, il club bianconero vorrebbe piazzare anche altri 5 grandi colpi da qui alla fine del mercato estivo. Ecco dunque, uno dopo l'altro, tutti gli obiettivi che la Vecchia Signora sogna di portare a Torino <<<